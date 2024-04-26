В Музеях Московского Кремля пройдет выставка «Во что играли наши предки»

Выставка «Во что играли наши предки» пройдет в Музеях Московского Кремля. Проект откроется 31 мая в Парадном вестибюле Оружейной палаты.





Экспозиция, посвященная истории настольных игр, расскажет об играх от эпохи Средневековья до начала XX века. Многие из представленных игр сохранились до наших дней.





«К примеру, в Московском государстве игра в шахматы была одной из любимых забав не только среди знати, но и среди простых горожан. Именно шахматам в обязательном порядке обучали царских детей, а в Мастерской Оружейной палаты работали токари, чьим занятием были исключительно изготовление и починка шахмат и шашек», — отметили в пресс-службе Музеев Московского Кремля.





В сообщении уточняется, что не меньшей популярностью в царской и императорской России пользовались шашки и «прообраз нард» — трик-трак.





Посетители увидят головоломки, которые превратились в многочисленные вариации пятнашек, тетрисы и пазлы. Часть экспозиции посвящена распространенным в середине XVIII века карточным играм, легализованным императрицей Елизаветой Петровной в 1761 году.





На выставке представят около 80 игровых наборов и отдельные предметы. Среди экспонатов — старинные шахматные фигуры и карточные колоды, поле для игры в трик-трак и многое другое.









Фото: Пресс-служба Музеев Московского Кремля