В Истре пройдет посвященный Сергею Дягилеву фестиваль

Седьмой фестиваль классической музыки на открытом воздухе «Лето. Музыка. Музей» пройдет в Истре с 3 по 7 июля. Мероприятие будет посвящено Сергею Дягилеву, который задал тренд на русскую культуру во всем мире.





«Русские сезоны» импресарио стали уникальным явлением, объединившим музыку, театр, танец и изобразительное искусство. Мероприятие ежегодно проводит Государственный историко-художественный музей «Новый Иерусалим» совместно с Московской областной филармонией при поддержке Минкультуры России и министерства культуры и туризма Московской области.





«В этом году все наши программы связаны с русскими сезонами Дягилева. Юбилеи и годовщины композиторов Римского-Корсакова и Мусоргского, танцовщика и хореографа Нижинского, художников Бакста и Рериха и, конечно, самого Дягилева дают возможность зрителю погрузиться в атмосферу конца 19-го – начала 20-го века – одной из самых творческих эпох в истории», — сказал худрук фестиваля, дирижер Дмитрий Юровский.





Зрителям представят симфонические, оперные и балетные шедевры в комбинации с работами великих художников. Прославленный пианист Николай Луганский, скрипач Павел Милюквов, виолончелист Александр Рамм, а также молодые музыканты выйдут на сцену в рамках фестиваля. Также перед зрителями выступит Госоркестр имени Светланова и Российский национальный оркестр.









Фото: Пресс-служба фестиваля «Лето. Музыка. Музей»