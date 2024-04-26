В Петербурге впервые представили неизвестную графику Петрова-Водкина

Выставка «Неизвестный К. Петров-Водкин. Графика из коллекций Пушкинского Дома» начала работать в Антикварной галерее «Петербург» на Невском проспекте. Гендиректор галереи и куратор проекта Игорь Полторак отметил, что жители и гости города смогут впервые со многими неочевидными талантами мастера.





По словам Полторака, Петров-Водкин является одним из самых интересных и крупных художников русского искусства начала XX века.





«В данном случае мы представляем графику из коллекций Пушкинского Дома - эти работы никогда не выставлялись и никогда не изучались, это более 50 произведений. Для нас очень важно и почетно в городе, где Петров-Водкин жил и работал организовать такую выставку», — приводит ТАСС комментарий гендиректора галереи.





Полторак уточнил, что большинство работ были «совершенно недоступны» для широкого зрителя более 70 лет. В начале 1950-х произведения приобрел Институт русской литературы в Книжной лавке писателей. С тех пор доступ к работам имел лишь самый узкий круг исследователей.









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