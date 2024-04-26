Экспонаты из Эрмитажа представили на выставке в Омске

Выставка «Золото древних степей» с экспонатами из Государственного Эрмитажа открылась в Омском музее изобразительных искусств имени Врубеля. В экспозицию вошли около 600 экспонатов из золота, серебра и других материалов.





По данным ТАСС , выставка включает в себя также предметы из музейных коллекций шести регионов России.





«Эта выставка для нас актуальна в силу того, что в нашей коллекции есть предметы из курганов саргатской культуры, которые находились на территории Омской области», — приводит агентство слова директора музея Фариды Буреевой.





Зрители увидят Сибирскую коллекцию Петра Великого, уточнила она. Выставка приурочена к 100-летию музея. Юбилей отмечается в 2024 году.









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