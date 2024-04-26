Жители Тулы предоставили более 110 личных фотографий для выставки о свадьбах

Жители Тулы предоставили более 110 личных фотографий разных лет в рамках акции «Свадебный альбом», которая приурочена к выставке «Русская свадьба. Традиции и обряды». Экспозиция начала работать в филиале Государственного исторического музея 16 апреля.





По данным ТАСС , документы вошли в мультимедийный альбом. Фотографии можно увидеть на полях выставки.





«Благодаря таким людям <...> во многом у нас есть возможность сохранять историю, потому что рано или поздно многие предметы попадают в музей. Спасибо вам большое за сохранение памяти, за ваше отношение к истории, к семье», — сказал гендиректор ГИМ Алексей Левыкин в рамках церемонии награждения участников акции.





Всего жители Тулы прислали более 110 фотографий, самая старая из которых датируется 1902 годом. На снимке запечатлено бракосочетание Елены и Михаила Котюховых. Михаил Котюхов до 1916 года являлся управляющим тульским отделением Императорского Земельного банка.









Фото: Pixabay.com