МИД Южной Кореи заявил, что концерт звезд российского балета отменен «по частной инициативе»

МИД Южной Кореи заявил, что концерт звезд российского балета отменен «по частной инициативе»

18.04.2024

МИД Южной Кореи отказался от комментариев на тему отмены гастролей звезд российского балета.

В ведомстве указали, что решение об отмене выступления принято «на частном уровне».

«Насколько нам известно, решение было принято на частном уровне», — приводит РИА Новости слова представителя ведомства.

Ранее МИД Украины заявил о том, что «гала-концерт балета Большого театра», а также выступление российской прима-балерины Светланы Захаровой не состоится «благодаря усилиям» посольства Украины в Сеуле и поддержке «международных партнеров».

От комментариев относительно заявления МИД Украины в южнокорейском дипведомстве отказались.

Выступление звезд российского балета должно было пройти 16-18 апреля на одной из главных площадок Сеула — в Большом театре Культурного центра Сечжона.

Балетная труппа должна была представить десять лучших сцен из своего классического репертуара.


Фото: Pixabay.com