МИД Южной Кореи заявил, что концерт звезд российского балета отменен «по частной инициативе»

МИД Южной Кореи отказался от комментариев на тему отмены гастролей звезд российского балета.



В ведомстве указали, что решение об отмене выступления принято «на частном уровне».



«Насколько нам известно, решение было принято на частном уровне», — приводит РИА Новости слова представителя ведомства.



Ранее МИД Украины заявил о том, что «гала-концерт балета Большого театра», а также выступление российской прима-балерины Светланы Захаровой не состоится «благодаря усилиям» посольства Украины в Сеуле и поддержке «международных партнеров».



От комментариев относительно заявления МИД Украины в южнокорейском дипведомстве отказались.



Выступление звезд российского балета должно было пройти 16-18 апреля на одной из главных площадок Сеула — в Большом театре Культурного центра Сечжона.



Балетная труппа должна была представить десять лучших сцен из своего классического репертуара.









Фото: Pixabay.com