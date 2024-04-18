Ольга Любимова обсудила с коллегами проведение Форума председателей реготделений СТД

Министр культуры России Ольга Любимова обсудила с председателем СТД Владимиром Машковым и коллегами проведение Форума председателей региональных отделений Союза театральных деятелей.



«Форум — новая площадка для диалога членов союза. Он проходит в Москве с 18 по 21 апреля. В эти дни участники обсудят единую стратегию работы, общие планы и подготовку к празднованию 150-летия СТД, которое мы отметим в 2026 году», — говорится в сообщении министра культуры в Telegram.



По словам министра, Союз театральных деятелей полтора века помогает развивать сценическое искусство в стране и поддерживает специалистов сферы в самых разных направлениях.



Министр отметила, что у СТД в настоящее время 78 отделений, в том числе в ДНР. В скором времени отделение появится также в ЛНР.









Фото: t.me/olga_b_lyubimova