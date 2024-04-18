Не стало режиссера Федора Петрухина

Режиссер Федор Петрухин скончался на 73-м году жизни. Об этом сообщил Союз кинематографистов России.





Федор Петрухин был режиссером игрового кино. Родился он 4 января 1952 года.





«На 73-м году жизни не стало нашего друга и коллеги – члена Союза кинематографистов России», — говорится в публикации в Telegram-канале.





Союз кинематографистов России и Гильдия режиссеров выразили соболезнования близким покойного.





Петрухин в 1989 году окончил Высшие курсы сценаристов и режиссеров при Госкино СССР, режиссерское отделение – мастерская Ролана Быкова. В 1991-м состоялся его дебют. Первой картиной стал фильм «Дина». Петрухин также снял ленты «На Муромской дорожке», «День Победы», «Кензели», «Подсолнух», телесериалы «Новая жизнь сыщика Гурова» и продолжение, а также документальную работу «Курсанты Кремля».









Фото: YouTube