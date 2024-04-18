Театр «Эрмитаж» представит в Северной Осетии спектакль по роману Газданова

В Северной Осетии пройдут гастроли Московского театра «Эрмитаж», передает пресс-служба театра.



Выступление коллектива состоится 24 апреля на сцене Северо-Осетинского государственного академического театра имени Тхапсаева. Труппа представит спектакль «Слепые кони фортуны», созданный по роману Гайто Газданова «Призрак Александра Вольфа». Режиссером постановки выступил Михаил Левитин, художник — Гарри Гуммель.



«Это первое сценическое воплощение прозы Газданова, великого писателя, осетина по национальности, на российской сцене», — говорится в сообщении учреждения.



В театре добавили, что сюрпризом для зрителей Владикавказа станет участие в постановке художественного руководителя Северо-Осетинского государственного академического театра имени В. Тхапсаева, ученика Михаила Левитина, Гиви Валиева. Он сыграет роль Александра Вольфа.









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