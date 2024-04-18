В Новосибирске представили новую версию балета «Корсар» в постановке Александра Омара

Новосибирский театр оперы и балета (НОВАТ) представил балет «Корсар» в новой редакции солиста петербургского Михайловского театра Александра Омара. Постановщик рассказал подробности в беседе с журналистами.





По словам Омара, спектакль отличается динамичностью и вниманием к деталям. Главный посыл балета заключается в том, чтобы он был интересен широкой аудитории.





«Моя редакция отличается динамичным развитием сюжета, вы смотрите акт 28 минут, но события в нем пролетают стремительно, я старался темпоритм удержать», — поделился Омар.





Постановщик добавил, что в новую редакцию добавлен такой персонаж, как начальник стражи, которого нет в других версиях. Также спектакль дополнен вариацией для персонажа слуги, наказывающего работорговца.





На сцене НОВАТ были воссозданы декорации знаменитого театрального художника Валерия Левенталя, который оформлял спектакли в Большом театре и МХТ имени Чехова. Некоторое время он работал и в Новосибирском оперном театре. Петербургский художник Олег Молчанов работал над масштабированием декораций Левенталя для сибирской сцены.









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