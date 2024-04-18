Умер режиссер и актер Александр Пономарев

Режиссер Александр Пономарев ушел из жизни в 64 года. Об этом сообщил Российский академический молодежный театр (РАМТ).





В Telegram-канале РАМТ отметили, что режиссер обладал удивительной способностью слышать стиль, атмосферу и «особое дыхание эпохи», про которую он говорил.





«Мастер литературного театра, способный пересочинить легендарную постановку футуристов или скрестить Островского и Хлебникова», — говорится в некрологе.

Время и место прощания будут объявлены дополнительно.





В РАМТ напомнили, что Пономарев поставил в театре «Победу над солнцем». Спектакль принес коллективу первую премию «Золотая маска» в номинации «Новация» в 1997 году. Также режиссер работал над постановками «Шаман и Снегурочка» по пьесам Островского и Хлебникова (1999), «Великаны и козявки» по Хармсу, Чуковскому и Маршаку (2001), «Таня» Арбузова (2003), «Любовь и смерть Зинаиды Райх» по пьесе Семеновского и «Блоха» Замятина (2021).





Александр Пономарев появился на свет 3 января 1960 года в Астрахани. Будущий актер и режиссер окончил Школу-студию МХАТ. В разные годы Пономарев служил Электротеатру «Станиславский», театру «Эрмитаж», театру-студии «Чет-нечет» (при «Творческих мастерских»), которую сам и создал. Режиссер выпустил более 100 спектаклей на радио, в московских и российских театрах, а также за рубежом. Снялся в фильме «Однажды в Ростове».









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