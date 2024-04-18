Ольга Любимова отметила высокий уровень подготовки в творческих вузах ДНР и ЛНР

«Мы едем к насмотренному зрителю, там очень крепкие вузы. Я сразу предупреждала наших коллег, когда начнем работать с академией Матусовского и академией Прокофьева, там очень профессиональные люди работали, и очень серьезно ребята готовятся. Сильные и полные спектакли. <...> Действительно, люди трудились вопреки, но от этого еще более ожесточенно», — приводит агентство слова министра.По словам министра, зрители на Донбассе не отличаются от аудитории других регионов.«Хотят больших артистов, хотят известные постановки, говорят: "Привезите нам Вахтанговский театр". Хотят любимых артистов любимых советских фильмов, хотят классики для детей, большого количества детских спектаклей», — сказала министр.