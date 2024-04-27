«ВКонтакте» проведет фестиваль для фанатов поп-культуры в Москве

«ВКонтакте» проведет фестиваль для фанатов поп-культуры «Фандом фест», который пройдет с 14 по 15 сентября 2024 года на площадке Main Stage в Москве, сообщили в соцсети.





Фестиваль, собравший в 2023 году 10 тысяч гостей, объединит фанатов поп-культуры и будет общаться с ними на одном языке — языке фандомов.





Мероприятие будет посвящено азиатской культуре, кино, сериалам, книгам, комиксам, танцам k-pop cover dance и фандомным авторам: косплеерам, писателям и художникам. В рамках «Фандом феста» запланированы выступления артистов, конкурсы, а также другие активности и тематические зоны.





Во «ВКонтакте» отметили, что страница фестиваля доступна на эльфийском и корейском языках, а также на симлише — языке персонажей из игры The Sims.





«Фандом фест» впервые прошел в 2023 году и объединил более 100 звездных гостей, среди которых корейские группы W24 и XEED, комики Расул Чабдаров и Евгений Чебатков, режиссеры Олег Трофим и Алексей Попогребский, художник Marvel и BUBBLE Мадибек Мусабеков, артисты Юлия Снигирь, Дарья Верещагина и Марк Эдельштейн.









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