Более тысячи участников из России приедут в Монголию на фестиваль «Алтаргана»

В монгольском аймаке (регионе) Булган с 26 по 28 июля 2024 года пройдет международный культурно-спортивный фестиваль «Алтаргана», на который приедут более тысячи участников из России, сообщает сайт «Большая Азия».





Аймак Булган граничит с Россией, в этом году фестиваль посетят участники из Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края.





Первый фестиваль «Алтаргана» был организован монгольскими бурятами как песенный конкурс для сохранения и популяризации национальной культуры. С 1994 года он стал проводиться в форме культурно-спортивных состязаний один раз два года.





В России смотр проходил в Бурятии, Иркутской области и Забайкальском крае. В Монголии в последний раз такой масштабный фестиваль состоялся в 2014 году в поселении Дадал аймака Хэнтий, которое считается родиной Чингисхана.









Фото: скриншот YouТube