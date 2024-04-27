В Кисловодске снимут фэнтези-фильм для всей семьи

Съемки нового полнометражного музыкального фильма для всей семьи «Армариус. Тайна Красной планеты» начались в Кисловодске, сообщил ТАСС глава города-курорта Евгений Моисеев.





По его словам, анимационная студия «Данимак» приступила к созданию художественной ленты в жанре фэнтези. Этот фильм станет первым независимым проектом, полностью реализованным на территории Северного Кавказа. Режиссером картины выступает Виктор Козленко.





Съемки кинокартины продлятся около месяца и проходят на известном природном памятнике Кольцо-горе.





«Наш город — востребованная площадка для создания новых кинолент, и это далеко не последние съемки, которые будут проходить в нашем красивом и гостеприимном городе. С нетерпением ждем появления фильма с атмосферными кадрами нашего города», — отметил Евгений Моисеев.









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