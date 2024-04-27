В Петербурге дети с ментальными особенностями покажут сказку «Теремок»

Учащиеся «Театральной академии особых талантов» представят премьеру свой выпускной постановки «Теремок» по мотивам русской народной сказки. Показ состоится на базе «Театра в Театральном музее».





Режиссер спектакля Аглая Жюгжда в беседе с журналистами призналась, что это ее первый опыт работы как педагога-режиссера с детьми с особенностями развития.





«Было волнительно, даже немного страшно, но процесс меня захватил. Это колоссальный опыт», — сказала она.





Образы героев создавались на основе навыков и придумок детей. В спектакле не будет привычного изображения теремка. Однако есть сценографическое решение из больших и маленьких кубов-коробок, которые дети расписывали самостоятельно.





Организатором благотворительного проекта для детей с ментальными нарушениями выступает Фонд развития Музея театрального и музыкального искусства. Проект реализуется с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, который предоставил Фонд президентских грантов.









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