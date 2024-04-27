В Москве открыт сезон фонтанов

В столице открыт сезон фонтанов, среди которых традиционные, сухие, плавающие, музыкальные и светодинамические, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Телеграм-канале.





«Включение всех фонтанов — это символическое завершение работ по приведению города в порядок после зимы. Запуску предшествует большая подготовка: чаши очищают, проверяют исправность подсветки и инженерных систем, проводят монтаж и регулировку оборудования, светильников и форсунок. Последняя проверка проходит уже после заполнения фонтанов водой», — написал мэр.





Пристальное внимание уделяется сохранению и восстановлению фонтанов. В прошлом году после капремонта заработали светодинамический фонтан в парке музея-заповедника «Царицыно» и комплекс плавающих фонтанов на Водоотводном канале в центре города.





Фонтаны привлекают миллионы туристов и жителей города, делают благоустроенные общественные пространства притягательнее, а городскую среду комфортнее, подчеркнул мэр.









Фото: скриншот YouТube