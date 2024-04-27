Стас Михайлов отметит 55-летие на площадке «Live Арена»

Певец и композитор, народный артист РФ Стас Михайлов отметит 55-летний юбилей на сцене «Live Арена». Об этом музыкант рассказал журналистам.





Стас Михайлов отмечает 55-летие 27 апреля. Певец задумался, уместно ли сейчас петь какие-то веселые песни. Артист также признался, что хочет сделать именно праздник.





«Сделаем так, чтобы люди получили радость, возможность общения. Я говорю на языке музыке, любви, души», — поделился он с ТАСС





Народный артист не уточнил, что будет в программе творческого вечера, чтобы сделать поклонникам сюрприз. По словам Михайлова, на концерте прозвучит его дуэт с Григорием Лепсом.









Фото: YouTube