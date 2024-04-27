Стас Михайлов отметит 55-летие на площадке «Live Арена»

Народному артисту РФ исполняется 55 лет 27 апреля.
Спектакль представят воспитанники «Театральной академии особых талантов».
Спектакль поставлен по одноименному роману Наринэ Абгарян.
Созданный с помощью нейросетей и искусственного интеллекта спектакль представили под отрытым небом.
Россияне смогут увидеть картину на больших экранах с 23 мая.
Народному артисту РФ исполняется 55 лет 27 апреля.
Спектакль представят воспитанники «Театральной академии особых талантов».
Спектакль поставлен по одноименному роману Наринэ Абгарян.
Созданный с помощью нейросетей и искусственного интеллекта спектакль представили под отрытым небом.
Россияне смогут увидеть картину на больших экранах с 23 мая.
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27.04.2024