В Новосибирске откроется выставка полотен Куинджи из собрания Русского музея

В Новосибирском художественном музее 16 мая откроется экспозиция из почти 40 полотен живописца Архипа Куинджи из собрания Русского музея, сообщила ТАСС директор музея Екатерина Болдырева.





Она отметила, что экспозиция станет ярким событием для всей Сибири.





Выставка будет включать 36 работ из коллекции Русского музея и еще три картины Куинджи, известного своими пейзажами, из собрания Новосибирского художественного музея. Экспозиция разместится в трех залах музея и будет разделена тематически: «Магия света», «Тайна красочной палитры» и «Торжество природы». В холле музея установят информационный стенд с биографией живописца и большой фотографией из его мастерской, чтобы у посетителей сложилось представление о том, как жил и творил художник.





К выставке, которая будет доступна до 1 сентября, также подготовят цикл лекций и экскурсионное сопровождение.





Новосибирский государственный художественный музей открыт в 1958 году. В фондах музея хранятся более 12 тысяч произведений русской и западноевропейской живописи, графики, скульптуры, предметы декоративно-прикладного искусства XVI-ХХI веков.









Фото: скриншот Youtube / Третьяковская галерея