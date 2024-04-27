Артисты из Новосибирска откроют Фестиваль театров малых городов России в Уфе

Спектакль «Мертвые души» новосибирского театра откроет Фестиваль театров малых городов России в Уфе. Смотр пройдет с 2 по 10 июня.





Директор Театра наций Наталья Мазур в беседе с ТАСС уточнила, что «Мертвые души» поставил Андрей Прикотенко.





«Открываемся мы всегда гостевым спектаклем — в этом году это спектакль театра «Красный факел» из Новосибирска», — сказала она.





Участниками конкурсной программы станут 16 театров, добавила Мазур. На полях фестиваля пройдет обширная образовательная программа, внеконкурсная программа и кинопрограмма. Организаторами смотра выступают Минкультуры России и Государственный театр наций во главе с его художественным руководителем, народным артистом РФ Евгением Мироновым.









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