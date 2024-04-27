В Музее Чайковского отпразднуют 195-летие со дня рождения Антона Рубинштейна

Музыкальный вечер в честь 195-летия со дня рождения пианиста, композитора, общественного и музыкального деятеля Антона Рубинштейна пройдет в Музее Чайковского. Об этом сообщили в пресс-службе Благотворительного фонда актеров.





Празднование 195-летия со дня рождения Рубинштейна организовано Российским национальным музеем музыки совместно с Благотворительным фондом актеров. Зрителям представят программу романтических миниатюр в исполнении пианистки Юлии Стадлер. Также в рамках концерта прозвучат пьесы предшественников Рубинштейна. Музыканты исполнят сочинения Михаила Глинки, Антона Аренского, Анатолия Лядова, Петра Чайковского, Сергея Рахманинова, Фредерика Шопена.





Рубинштейн вошел в историю русской культуры как инициатор и один из основателей Русского музыкального общества. По инициативе композитора появилась первая в стране Петербургская консерватория, где он стал директором и профессором. В первом выпуске учеников Рубинштейна был Чайковский.









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