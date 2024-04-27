В Музее техники Вадима Задорожного стартует выставка «Войны и люди в объективе ТАСС»

В Музее техники Вадима Задорожного в Архангельском 27 апреля начинает работу фотовыставка «Войны и люди в объективе ТАСС».





На выставке представят сделанные журналистами ТАСС фотографии, на которых запечатлены истории людей во время крупнейших военных конфликтов ХХ века. В экспозицию вошли редкие кадры моментов Первой мировой войны.





Значительная часть проекта посвящена Великой Отечественной войне. Многие из вошедших в экспозицию фотографий получили всемирную известность: «Комбат» Макса Альперта, «Спасибо, сынок!» Марка Редькина, «Знамя Победы на Рейхстагом» Евгения Халдея. Посетители увидят работы Эммануила Евзерихина, Марка Маркова-Гринберга, Михаила Трахмана, Владимира Лупейко и других сотрудников ТАСС, создавших фотолетопись Великой Отечественной, передает ТАСС





Автор большинства снимков, вошедших в раздел о войне во Вьетнаме, — Лев Портер. В раздел о войне в Афганистане вошли снимки Георгия Надеждина, Валерия Зуфарова, Бориса Кавашкина и Виктора Будана. В раздел, посвященный СВО, вошли кадры из Донецкой и Луганской Народных Республик.





Выставка будет работать до 1 июня 2024 года. На весенних праздниках (с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая) на территории музея состоится фестиваль военной полевой кухни — историческая реконструкция быта солдат эпохи Первой мировой и Великой Отечественной войн.









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