Вопросы интеллектуальной экономики обсудили на конференции ЭРА IP Quorum

На пленарном заседании международной конференции ЭРА IP Quorum состоялась сессия «Интеллектуальная экономика: как превратить идею в капитал».



Модератором дискуссии выступила гендиректор компании LegalPics Мария Дорошенко. По словам руководителя, в России сферы промышленной собственности и авторского и смежного права регулируются двумя масштабными документами — Концепцией технологического суверенитета и Концепцией развития креативных индустрий. Обе ставят амбициозные цели до 2030 года.



По мнению заместителя министра экономического развития РФ Максима Колесникова, российский бизнес все меньше склонен недооценивать вложения в интеллектуальную собственность. На сегодняшний день инвестиции в интеллектуальные права составляют 1,8 трлн рублей, рассказал эксперт.



Политику Минэкономразвития в сфере интеллектуальной собственности реализует Роспатент. По словам руководителя подведомственной организации Юрия Зубова, очень важно, чтобы изобретатели видели перспективы коммерциализации своих разработок. В последний год, отметил специалист, удалось преодолеть спад патентной активности. По итогам минувшего года рост числа заявок на изобретения и полезные модели составил 10%. Ведомство активно переориентируется на Восток, работает с Российским экспортным центром, поддерживает зарубежное патентование. А еще Роспатент собирается помочь малым технологическим компаниям и вузам в оценке интеллектуальной собственности, вывести некое «среднее роялти» для разных областей.



В ходе сессии также рассмотрена такая важная тема в вопросе кредитования под залог интеллектуальной собственности, как оценка интеллектуальной собственности, а также отсутствие необходимых реестров интеллектуальной собственности, которые регулировались бы нормативно-правовыми актами, отсутствие вторичного рынка, на котором залог можно было бы реализовать.



По словам заместителя председателя правления кредитной организации Елены Борисенко, чтобы активнее работать с таким обеспечением, банкам нужна комфортная регуляторная среда: «Многое для этого уже сделано, однако пространство для роста есть. Нематериальные активы как предмет залога создают повышенные риски, ведь такой залог может попросту прекратить свое существование не по вине заемщика. Именно поэтому так важно разделять ответственность. В КНР подобное кредитование часто реализуется под гарантии города или региона».



По словам председателя Российского центра оборота прав на результаты творческой деятельности (РЦИС) Андрея Кричевского, российские биржи интеллектуальной собственности вроде IPEX скорее живы, чем мертвы, однако нельзя отрицать и некоторые проблемы, упирающиеся в русский национальный характер. «У нас ведь принято либо в рыло, либо ручку пожалуйте. А потом, конечно, русский бунт. Точно так же и с инновациями. Последний пример: маркетплейсы, Ozon, Wildberries и другие. Россияне за считаные годы успели пройти путь от неприятия до обожания и, наконец, бунта, который мы наблюдали в последние годы. Российские платформы для интеллектуальной собственности сейчас все еще на первом этапе взаимоотношений с их потенциальными клиентами», — отметил Кричевский.









Фото: пресс-служба Эра IP Quorum







