В Петербурге прозвучит оперная музыка Вагнера в исполнении Николая Луганского

Всемирно известный пианист Николай Луганский выйдет на сцену Петербургской филармонии с сольной программой 20 апреля. Музыкант исполнит фортепианные сочинения Мендельсона, Шопена и Рахманинова, а также транскрипции оперных произведений Рихарда Вагнера, выполненные Ференцем Листом и самим Луганским.





Пианист признался, что его транскрипции Четырех сцен из музыкальной драмы Вагнера «Гибель богов» появились 22 года назад. Тогда Луганский получил предложение выступить на знаменитом фестивале «Декабрьские вечера» в Пушкинском музее.





«В 2002 году фестиваль был посвящен любимому писателю его основателя, Святослава Рихтера, – Марселю Прусту: в его романах неоднократно упоминается Вагнер, а умение исполнять его музыку на фортепиано описывается как способ попасть в хорошее общество. Можно понять, почему это умение было так востребовано», — поделился пианист.





Музыкант отметил, что в XIX веке возможностей услышать музыкальные драмы Вагнера было не так много на фоне масштабности и необходимости участия огромного оркестра и значительных постановочных усилий. Фанаты композитора исполняли произведения на рояле. В их числе был знаменитый Ференц Лист.









Фото: Пресс-служба Санкт-Петербургской академической филармонии имени Д. Д. Шостаковича