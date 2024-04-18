Анимационный боевик «Марс Экспресс» выйдет в российских кинотеатрах 8 мая

Россияне смогут посмотреть анимационный боевик «Марс Экспресс» из программы Каннского кинофестиваля в кинотеатрах с 8 мая. Фильм Жереми Перена вошел в программу Каннского кинофестиваля.





Французское аниме создали студия Everybody On Deck и «Студийная Банда» (дубляж). Последняя работала над мультфильмом «Мальчик и птица» Хаяо Миядзаки.





По сюжету двое частных сыщиков Алин Руби и ее напарник андроид Карлос Ривьера выслеживают студентку-хакера, создавшую код для снятия всех этических ограничений с роботов. Действие картины происходит на Марсе в 2200 году. Главным героям предстоит столкнуться с мозговыми фермами, коррупцией и тайнами, которые угрожают изменить облик Вселенной.









Фото: Кадр из фильма «Марс Экспресс»