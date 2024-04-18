Старейшее колесо обозрения в Москве возобновило работу

В Москве возобновило работу самое большое колесо обозрения советской эпохи.



Аттракцион, ставший знаковым объектом Измайловского парка культуры и отдыха, был построен в 1957 году к открытию Всемирного фестиваля молодежи и студентов по проекту инженера Хромова. На высоту 50 метров от земли поднимаются 40 открытых смотровых кабинок. Полный круг колесо обозрения совершает за 7,5 минуты. Зрители во время поездки могут увидеть панораму Измайловского парка, увидеть почти всю территорию Восточного округа Москвы.



Колесо обозрения в Измайлово является старейшим в Москве и занимает второе место по диаметру.



Технический директор компании-оператора «PROкачу» Владимир Левчук отметил, что аттракцион представляет собой особую историческую ценность для жителей района.









Фото: prokachu.club