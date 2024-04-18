Около 200 памятников культурного наследия в ЛНР внесут в Единый государственный реестр

18.04.2024
Почти 200 объектов культурного наследия на территории Луганской Народной Республики (ЛНР) признают памятниками культурного наследия РФ.
Об этом сообщил глава республиканского министерства культуры Дмитрий Сидоров, передает
ТАСС.
По словам Сидорова, на территории ЛНР находится 4826 объектов культурного наследия и 195 исторических, памятных мест, связанных с событиями 2014 года до настоящего времени.
«195 объектов, которые относятся к историческим памятным местам, будут признаны памятниками культурного наследия после проведения государственной историко-культурной экспертизы», — рассказал Дмитрий Сидоров.
Министр добавил, что сотрудниками ведомства совместно с музеями, администрациями муниципалитетов и общественниками проводится фотофиксация, обновляются исторические справки, паспорта объектов культурного наследия региона.
Сидоров добавил, что часть памятников археологии ЛНР могут быть изучены и учтены только после завершения боевых действий в регионе, разминирования территории.
Министр не исключил, что некоторые памятники археологии могли пострадать ввиду работы инженерных подразделений по сооружению, возведению сооружений оборонительного и наступательного характера.
Республиканские власти, добавил Сидоров, отправили в Минкультуры РФ первые данные о 46 объектах культурного наследия ЛНР для их включения в Единый реестр.
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