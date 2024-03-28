В Госдуме прокомментировали процесс признания Пугачевой иноагентом

В Госдуме прокомментировали информацию о начале процесса признания певицы Аллы Пугачевой иностранным агентом, передает НСН.
По словам депутата Сергея Соловьева, Генпрокуратура в настоящее время начала процедуру по признанию артистки иностранным агентом в России.
«Процедура, уверен, будет проведена основательно и объективно, в ближайшее время мы узнаем решение», — сказал Соловьев.
Депутат добавил, что в России любят творчество Пугачевой, однако сейчас певица «встала в один ряд с врагами». По мнению Соловьева, патриоты России не могут сбегать за рубеж и давать оттуда оценки событиям, происходящим на Родине.
Ранее сообщалось
, что глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил о начале процедуры признания Пугачевой иноагентом.