Лепс положительно оценил идею о включении в школьную программу песен SHAMAN

Певец и музыкант Григорий Лепс положительно отнесся к идее включить в школьную программу изучение песен SHAMAN (Ярослава Дронова) и Олега Газманова. Об этом он рассказал в беседе с журналистами.





Лепс в беседе с kp.ru признался, что ранее не слышал об идее включить в школьную программу изучение песен SHAMAN и Газманова. Инициативу в марте выдвинули в Госдуме. Речь шла о включении в школьную программу изучения современных патриотических композиций. Большинство артистов российской эстрады поддержали идею и предложили для этого свое творчество.





Одним из них стал грузинский певец Сосо Павлиашвили. По его словам, композиции «Небо на ладони» и «Помолимся за родителей» тоже следует представлять школьникам, поскольку нужно слушать душевную и хорошую музыку.





Идею поддержал и певец Юрий Антонов. Исполнитель считает, что его песни могут не включить в такой список.









Фото: YouTube