В России стартовали съемки сериала «Три сестры» с Ларисой Гузеевой, Павлом Деревянко и Юлией Александровой в главных ролях.



Над проектом работает компания MediaSlovo в партнерстве с онлайн-кинотеатром Kion и компанией «Газпром-медиа холдинг».



Сюжет «Трех сестер» разворачивается в современных реалиях, поднимая в комедийной форме актуальную тему выбора между личным счастьем и обязательствами перед близкими.



«Сериал „Три сестры“ — это человеческая история, доброжелательная обстановка на площадке. Паша Деревянко — звезда! Потрясающий партнер, удивительный. Режиссер Маруся Трубникова — деликатная, нежная, умная. Операторская группа — очень приятно смотреть, с какой любовью они относятся к своему делу. Мне со всеми на данном проекте нравится работать», — рассказала о новом проекте актриса Лариса Гузеева, исполнительница одной из главных ролей.









Фото: MediaSlovo