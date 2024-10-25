Ольга Любимова: БФМ выполняет роль культурного медиатора

Большой фестиваль мультфильмов пройдет офлайн с 25 октября по 5 ноября в Москве и онлайн по всей стране с 7 по 17 ноября, сообщили организаторы.



В программу смотра вошли более 400 анимационных фильмов из 26 стран.



Крупнейший анимационный смотр в России проходит при поддержке Минкультуры России.



«Большой фестиваль мультфильмов» — мероприятие, любимое миллионами зрителей по всей стране. Предоставляя доступ к мировой коллекции актуального анимационного искусства широкому кругу зрителей, он выполняет ответственную роль культурного медиатора. Это очень важная просветительская миссия, которую организаторы смотра ежегодно реализуют на самом высоком уровне», — отметила министр культуры Ольга Любимова.



В программу фестиваля входят три конкурсные категории — короткометражные фильмы, полнометражные фильмы и национальный конкурс фильмов. В каждой категории работы оценивает экспертное жюри. По итогам голосования, которое пройдет на сайте фестиваля, будет определен обладатель приза зрительских симпатий.



Фестивальные показы пройдут в кинотеатрах «Каро 11 Октябрь», «Иллюзион», «Пионер», сети кинотеатров «Москино», на площадках Третьяковской галереи, «Филармонии-2», ДК «Рассвет», Дома пионеров и других.









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