Режиссер экранизации поэмы «Василий Теркин» рассказал о сроках выхода картины в прокат

25.10.2024
Экранизация поэмы Александра Твардовского «Василий Теркин» выйдет в прокат в конце марта — начале апреля 2025 года.
Об этом рассказал режиссер проекта Карен Геворкян, передает
ТАСС.
По словам постановщика, точной даты выхода картины в прокат он назвать не может.
«Я не могу назвать дату выхода фильма вот по какой причине: эта картина делается уже дольше, чем длилась Великая Отечественная война. К сожалению, так получилось. Я очень надеюсь и очень хотел бы, чтобы картина «Василий Теркин» была в итоге завершена и готова к выходу на экран в конце марта 2025 года, идеально — 1 апреля», — приводит агентство слова режиссера.
Постановщик сообщил, что по замыслу съемочной группы премьера фильма состоится в Советске Калининградской области — самой западной точке страны.
«Это такая мечта и желание, но как получится — я не знаю, потому что картина идет с немалыми сложностями», — рассказал Геворкян.
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