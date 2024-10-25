Ярмарка современного искусства Cosmocow откроется в Москве в двенадцатый раз

В Москве на выставочной площадке «Тимирязев центр» откроется двенадцатая Международная ярмарка современного искусства Cosmocow.



Ярмарка будет работать с 25 по 27 октября, сообщили организаторы.



«В этом сезоне ярмарка представит более 1,5 тыс. произведений современного искусства от 83 галерей, среди которых 18 участвуют в ярмарке впервые. Гости Cosmoscow 2024 смогут увидеть произведения Александра Родченко на стенде галереи «Глаз». XL Projects представит работы Виктора Пивоварова. На стенде Alina Pinsky Gallery разместятся работы Наталии Турновой, а Anna Nova Gallery представит «Художника года Cosmoscow — Александру Гарт», — говорится в анонсе мероприятия.



Отмечается, что галереи будут разделены на шесть секций. Секция «База» будет включать галереи с собственным выставочным пространством. В «Контур» войдут молодые галереи, которые могут не иметь постоянного пространства. В Секцию «Тираж» войдут галереи, занимающиеся тиражным искусством. «Цифра» объединит современные офлайн- и онлайн-галереи, работающие с проектами в сфере новых медиа и цифрового искусства. Секция «Сообщества» соберет проекты, направленные на развитие инфраструктуры, образования, коммуникации в области современного искусства и повышение интереса к коллекционированию.









Фото предоставлено организатором