Музей Победы представил в Китае выставку об освобождении Европы

В Китае открылась выставка Музея Победы об освобождении Европы, передает пресс-служба учреждения.



Фотодокументальная выставка открылась в Русском доме в Пекине. Мультимедийный проект «Освобождение Европы» подробно рассказывает о ходе освобождения стран Европы — от Румынии до Германии и показывает, как вели боевые действия армия, флот, партизаны.



В экспозицию вошли более ста оцифрованных материалов из фондов Музея Победы. На выставке представлены архивные фотографии, документы, карты, письма, живописные и графические работы военных художников. Посетители могут увидеть кадры советских фотокорреспондентов Евгения Халдея, Ольги Ландер, Владимира Гальперина.



Выставка открылась в рамках памятного мероприятия, посвященного годовщине начала Великой Отечественной войны. Участники вернисажа также присоединились к акции «Свеча памяти». Акция проводится в Китае пятый год подряд.









Фото: пресс-служба Музея Победы