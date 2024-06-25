Консул РФ в Гонконге обсудил культурное сотрудничество с коллегой из Гонконга

Вопросы активизации культурно-гуманитарного сотрудничества обсудили на встрече генеральный консул РФ в Гонконге и Макао Анатолий Каргаполов и руководитель бюро по культуре, спорту и туризму правительства Гонконга Кевин Ёнг, говорится в сообщении дипмиссии, опубликованном в Telegram.



Встреча прошла 24 июня. На ней стороны обсудили пути возвращения двустороннего сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере на доковидный уровень, наметили международные мероприятия в Гонконге, на которых будет представлена российская сторона.



По словам Каргаполова, отечественные профильные ведомства заинтересованы в организации музейных обменов и гастролей артистов, в том числе в рамках перекрестных годов культуры России и Китая в 2024 и 2025 годах.



«Подчеркнут настрой проживающих в мегаполисе российских соотечественников активно участвовать в его культурной жизни, принимая участие в художественных выставках, кинопоказах и других событиях, направленных на демонстрацию многонационального состава его населения», — говорится в сообщении.









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