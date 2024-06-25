Названы дата и место прощания с оперным певцом Юрием Маркеловым

Прощание с бывшим солистом оперной труппы Большого театра Юрием Маркеловым пройдет 26 июня.



Об этом сообщает Большой театр России в Telegram.



Церемония прощания с артистом пройдет в ритуальном зале Городской клинической больницы № 29 им. Н.Э. Баумана, расположенной по адресу: Госпитальная площадь, дом 2, корпус 27.



О смерти Юрия Маркелова стало известно накануне.



Юрий Маркелов начал заниматься вокалом в 1970-х, много лет пел в хоре краснодарского Кафедрального собора. С 1983 по 2016 год являлся солистом оперной труппы Большого театра, где исполнил более 60 партий.



Коллектив Большого театра выразил соболезнования родным и близким Юрия Маркелова.









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