Названы дата и место прощания с оперным певцом Юрием Маркеловым

25.06.2024
Прощание с бывшим солистом оперной труппы Большого театра Юрием Маркеловым пройдет 26 июня.
Об этом сообщает Большой театр России в Telegram.
Церемония прощания с артистом пройдет в ритуальном зале Городской клинической больницы № 29 им. Н.Э. Баумана, расположенной по адресу: Госпитальная площадь, дом 2, корпус 27.
О смерти Юрия Маркелова стало известно накануне.
Юрий Маркелов начал заниматься вокалом в 1970-х, много лет пел в хоре краснодарского Кафедрального собора. С 1983 по 2016 год являлся солистом оперной труппы Большого театра, где исполнил более 60 партий.
Коллектив Большого театра выразил соболезнования родным и близким Юрия Маркелова.
Фото: Pixabay.com