Вышли первые кадры фильма-призера Берлинале «Одержимые»

Картина, основанная на реальных событиях, выйдет в российский прокат 18 июля.Режиссерами фильма выступили Вероника Франц и Северин Фиала. Главную роль в фильме сыграла певица Аня Пляшг. Она также выступила автором саундтрека к фильму.Фолк-хоррор завоевал награду «Серебряный Медведь» на минувшем Берлинском кинофестивале за выдающиеся художественные достижения.«Агнес выходит замуж за незнакомца. Она чувствует себя отчужденной и одинокой в его мире. Будучи эмоциональной и набожной, она молит Бога послать ей ребенка. Когда этого не происходит, Агнес всё больше изолирует себя от сельской жизни и работы. Не находя выхода из своей внутренней тюрьмы, будучи одержимой своими демонами, она решается на ужасающий акт насилия», — говорится в описании картины.