Масштабный фестиваль искусств «Золотой Витязь» прошел в Ярославле

25.06.2024

Масштабный фестиваль искусств «Золотой Витязь» прошел в Ярославле
В Ярославле и Ярославской области прошел масштабный Летний открытый фестиваль искусств «Золотой Витязь».

Мероприятие прошло при поддержке Министерства культуры России и Президентского фонда культурных инициатив.

На фестивале гостям представили культурно-патриотические программы, посвященные героям разных эпох России: Александру Невскому, Сергию Радонежскому, Федору Волкову, Михаилу Кошкину, Вениамину Баснеру.

В программу фестиваля вошли концерты, выставки, спектакли, литературные вечера, показы документального кино.


Фото: t.me/mincultrussia