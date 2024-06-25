Масштабный фестиваль искусств «Золотой Витязь» прошел в Ярославле

В Ярославле и Ярославской области прошел масштабный Летний открытый фестиваль искусств «Золотой Витязь».



Мероприятие прошло при поддержке Министерства культуры России и Президентского фонда культурных инициатив.



На фестивале гостям представили культурно-патриотические программы, посвященные героям разных эпох России: Александру Невскому, Сергию Радонежскому, Федору Волкову, Михаилу Кошкину, Вениамину Баснеру.



В программу фестиваля вошли концерты, выставки, спектакли, литературные вечера, показы документального кино.









Фото: t.me/mincultrussia