Масштабный фестиваль искусств «Золотой Витязь» прошел в Ярославле

В рамках Дней культуры России прошла встреча Андрея Малышева с министром культуры Азербайджанской Ре...
Картина, основанная на реальных событиях, выйдет в российский прокат 18 июля.
Мероприятие прошло при поддержке Министерства культуры России и Президентского фонда культурных иниц...
Музей представит 9 картин художника.
О смерти Юрия Маркелова стало известно накануне.
В рамках Дней культуры России прошла встреча Андрея Малышева с министром культуры Азербайджанской Ре...
Картина, основанная на реальных событиях, выйдет в российский прокат 18 июля.
Мероприятие прошло при поддержке Министерства культуры России и Президентского фонда культурных иниц...
Музей представит 9 картин художника.
О смерти Юрия Маркелова стало известно накануне.
На встрече стороны обсудили пути возвращения двустороннего сотрудничества в культурно-гуманитарной с...
Масштабный международный кинофестиваль пройдет при поддержке Союза кинематографистов России.
Мероприятие пройдет 25 и 26 июня.
В номинации «Драматический театр. Лучшая работа художника-постановщика» победили Станислав Бенедикто...
Солиста оперной труппы не стало в понедельник, 24 июня.
Экспозиция открылась в выставочном зале Московского отделения Союза художников России.
Спектакль признан лучшей постановкой в номинации «Оперетта/мюзикл».
Открытие замка планируется к его 700-летию.
Фестиваль традиционной славянской культуры «На Троицу» прошел в селе Новая Умань.
Победа Ильгизу Зайниеву досталась в номинации «Театр кукол. Лучшая работа режиссера».
Сериал будет состоять из восьми эпизодов.
Проект «Энергия любви. Памяти учителя» приурочен к 85-летию со дня рождения народного художника Росс...
Смотр пройдет в Череповце и Вологде в июле.
Певец отметил, что включение в санкционный список обусловлено его национальностью.
Премьера пройдет в рамках юбилейного сезона творческого коллектива.
25.06.2024