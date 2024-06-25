Балетный фестиваль «Бенуа де ла данс» откроется на Исторической сцене ГАБТа

Балетный фестиваль «Бенуа де ла данс» откроется на Исторической сцене ГАБТа

25.06.2024

На Исторической сцене Государственного академического Большого театра (ГАБТ) России пройдет Международный балетный фестиваль «Бенуа де ла данс».

Мероприятие состоится 25 и 26 июня. В программу фестиваля войдет 30-я церемония награждения лауреатов, благотворительный гала-концерт номинантов и гала-концерт лауреатов разных лет.

Художественный руководитель программы фестиваля, прима-балерина Большого театра, народная артистка РФ Светлана Захарова отметила, что счастлива тем, что фестиваль в наше непростое время не утратил своего предназначения раскрывать многообразие хореографического мира, отслеживать новые тенденции, школы и направления.

«На сцене Большого театра, как обычно, будут показаны одни из самых свежих и ярких работ со всего мира»,  рассказала Светлана Захарова.

В список номинантов вошли представители балетных трупп из России, Италии, Франции, Испании, Нидерландов, Японии, Китая и Венгрии. В номинации «Хореографы» на приз претендуют Марко Гекке, Юрий Посохов, Дзе Канамори, Максим Севагин, Мартин Шекс.

В число номинанток-балерин вошли Приска Цайзель, Николетта Манни, Татьяна Мельник, Олеся Новикова, Акира Акияма, Ксения Рыжкова, Сунь Хуэйсинь. 


Фото: Pixabay.com