Русский музей представит выставку к 100-летию Виктора Иванова

В Русском музее откроется выставка к 100-летию со дня рождения Виктора Иванова.



Проект «Виктор Иванов. К 100-летию со дня рождения» откроется в зале № 82 Корпуса Бенуа.



Музей представит 9 картин художника, продолжающего, несмотря на свой почтенный возраст, писать картины и активно участвовать в выставочных проектах. Произведения, представленные к экспозиции, позволяют познакомиться с разными периодами жизни и творчества художника. Работы, за исключением «Автопортрета» 1969 года, были подарены художником музею.



Посетители выставки смогут увидеть работы мастера из серий «Куба» и «Мексика», полотно «В операционной клинике Фридриха Астраханцева», работы «На огороде», «Николай Агафонович Туркин», «Засыпает».



Посмотреть выставку можно до 27 августа 2024 года.









Фото: пресс-служба Русского музея