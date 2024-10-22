В Московской консерватории отметят 165-летие Русского музыкального общества

В Большом зале Московской консерватории им. П. И. Чайковского пройдет праздничный гала-концерт «Код времени».



Выступление приурочено к 165-летию Русского музыкального общества (РМО).



Участие в концерте примет в том числе итальянский оперный певец, звезда мировой оперы Витторио Григоло. Соло на скрипке исполнит лауреат международных конкурсов Даниил Коган.



В программу вечера войдут произведения русских композиторов, сотрудничавших с РМО. Гости услышат произведения Глинки, Римского-Корсакова, Бородина, Мусоргского, Чайковского, Рубинштейна.



РМО в 2024 году отмечает 165-летний юбилей. Объединение было создано в 1859 году, благодаря его работе в Российской империи открылись первые консерватории, появились музыкальные школы и библиотеки.









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