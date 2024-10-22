22.10.2024
Почти все музеи Донецкой Народной Республики (ДНР) нуждаются в ремонте после боевых действий либо в модернизации и оснащении современной техникой.
Об этом сообщила замминистра культуры ДНР Ольга Кобец, передает
ТАСС.
Выступая на I Межрегиональном форуме музейных работников Новороссии, который проходит на базе Южного федерального университета в Ростове-на-Дону, Ольга Кобец сообщила, что в настоящее время идет восстановление краеведческого музея в Мариуполе. В 2022 году музей был разрушен.
«Там уже делают кровлю и фасады, работы ведутся внутри помещения, потому что он был очень сильно разрушен. Все остальные музеи требуют ремонта. Требует ремонта Музей Седова, он стоит на берегу моря, волна подмывает, и есть проблема с фондами», — приводит агентство слова замминистра.
Ольга Кобец рассказала, что на территории республики сейчас действуют 23 музея, три из которых — государственные. В основные фонды музеев республики входят более 350 тыс. экспонатов, в их числе документы времен Великой Отечественной войны, шедевры Айвазовского, Шишкина, коллекции редких археологических находок.
Помимо восстановления, музеи ДНР нуждаются также в модернизации, добавила Ольга Кобец.