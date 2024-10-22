В Москве открылся фестиваль фильмов об искусстве The Art Film Festival

В Москве открылся седьмой кинофестиваль The Art Film Festival.



На смотре представят главные новые фильмы об искусстве.



Церемония открытия кинофестиваля прошла в кинотеатре «Художественный». Фильмом открытия стала картина «Далекие близкие».



По словам программного директора фестиваля Марины Торопыгиной, в программу вошли 14 разных фильмов, объединенных общими темами.



«С одной стороны, они бросают вызов художественному представлению о прекрасном. С другой стороны, это тема творческого диалога художника с другими сферами», — приводит ТАСС слова Торопыгиной.



Показы фильмов фестиваля, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, пройдут в Самаре, Перми, Владимире, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде.