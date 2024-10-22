Оркестр Бутмана выступит в Красноярске в честь 25-летия

Московский джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана выступит в Красноярске.



Концерт пройдет в рамках гастрольного тура коллектива, который отмечает 25-летие.



Выступление состоится 28 октября на сцене Большого зала Красноярской филармонии.



В учреждении отметили, что с Красноярском Игоря Бутмана связывают самые теплые воспоминания — оркестр впервые выступил на фестивале «Джаз над Енисеем» в 1997 году.



«Мы любим приезжать в Красноярск. То, какую энергию нам дает сибирский зритель — бесценно, поэтому мы просто не могли не включить ваш город в свой гастрольный тур. С красноярцами мы виделись не так давно, летом этого года приезжали в рамках фестиваля «Джаз над Енисеем». И вот спустя несколько месяцев снова едем к вам, чему очень рады», — отметил Игорь Бутман.



В юбилейную программу войдут произведения из репертуара Московского джазового оркестра: знаковые сочинения современных композиторов, созданных специально для коллектива, джазовые стандарты, популярные российские песни в авторских аранжировках.









Фото: пресс-служба Красноярской филармонии