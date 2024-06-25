В Китае и на Дальнем Востоке России пройдет Российско-китайская ярмарка культуры и искусства

На северо-востоке Китая и на Дальнем Востоке России пройдет XIV Международный фестиваль «Российско-китайская ярмарка культуры и искусства».



Мероприятие стартует 27 июля и станет одним из самых масштабных событий Дальнего Востока. Ярмарка проводится с целью развития двусторонних связей между Россией и КНР, знакомства с русской и китайской культурой, популяризации достижений национальных творческих коллективов двух стран.



Фестиваль в этом году будет проводиться в течение всего лета. Старт мероприятию даст концерт артистов Государственного академического русского народного хора имени М.Е. Пятницкого. Музыканты выступят в городе Тында и представят лучшие концертные номера, отражающие культуру народов России.



Торжественное открытие фестиваля пройдет 29 июня в Благовещенске, где Хор имени Пятницкого выступит на открытой сцене амфитеатра на набережной Амура.





Фото: ФГБУК «Росконцерт»