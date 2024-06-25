Более ста уникальных изделий войдут в экспозицию Музея хрусталя им. Мальцовых

В Музее хрусталя им. Мальцовых в Гусь-Хрустальном откроется выставка «Цветы! Художественное стекло третьей четверти XX века».



Выставка откроется 6 июля и представит изделия послевоенных десятилетий, выполненные в различных техниках, включая алмазную грань, гравировку, гутное стекло. В экспозиции представлено более ста уникальных работ из собрания музея, объединенных цветочной тематикой.



На выставке будут представлены работы известных мастеров. Дополнят экспозицию натюрморты с садовыми цветами 1950-1960-х годов, созданные художниками Владимирской школы живописи.



Выставка будет работать до 6 октября 2024 года.









Фото: пресс-служба ВСМЗ