Более ста уникальных изделий войдут в экспозицию Музея хрусталя им. Мальцовых

Подписание соглашения состоялось в Бетховенском фойе Большого зала Филармонии.
Симфонический оркестр Москвы «Русская филармония» выступит на концертах 27 и 29 июня.
Гильдия станет площадкой для открытого профессионального диалога и обмена опытом.
Министр культуры, спорта и туризма Вьетнама Нгуен Ван Хунг заявил, что мероприятие познакомит россия...
Трехсерийный проект получил название «Архангельск. На крыльях истории».
Подписание соглашения состоялось в Бетховенском фойе Большого зала Филармонии.
Симфонический оркестр Москвы «Русская филармония» выступит на концертах 27 и 29 июня.
Гильдия станет площадкой для открытого профессионального диалога и обмена опытом.
Министр культуры, спорта и туризма Вьетнама Нгуен Ван Хунг заявил, что мероприятие познакомит россия...
Трехсерийный проект получил название «Архангельск. На крыльях истории».
Новым направлением станет международный студенческий лагерь, участниками которого будут представител...
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Над проектом работает компания MediaSlovo в партнерстве с онлайн-кинотеатром Kion и компанией «Газпр...
Фотодокументальная выставка открылась в Русском доме в Пекине.
25.06.2024