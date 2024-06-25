Дни культуры России стартовали в Азербайджане

В Азербайджане открылись Дни культуры России.



Мероприятие открыл гала-концерт во Дворце Гейдара Алиева «Русская классика» с участием ведущих российских и азербайджанских артистов.



На открытии Дней культуры заместитель министра культуры России Андрей Малышев отметил, что «совместный концерт станет ярким доказательством неиссякаемого потенциала российско-азербайджанского культурного сотрудничества и подтверждением крепкой дружбы наших народов».



В рамках Дней культуры России прошла встреча Андрея Малышева с министром культуры Азербайджанской Республики Адилем Габил оглы Каримли, на которой были рассмотрены вопросы расширения сотрудничества стран в сфере творческого образования, расширения географии гастрольной деятельности, увеличения числа выступлений крупных национальных коллективов в России и Азербайджане.



С заместителем министра культуры Азербайджанской Республики Мурадом Фаридом оглы Гусейновым Андрей Малышев обсудил вопросы возможности создания совместных кинопроектов в рамках Соглашения о совместном фильмопроизводстве государств — участников СНГ.



В рамках Дней культуры в Азербайджане пройдет показ спектакля Московского Губернского театра «Семейная картина», поставленного к 200-летию Островского.



Мероприятия в рамках Дней российской культуры будут проходить также осенью.









Фото: пресс-служба Минкультуры России