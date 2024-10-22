Спектакли золотого фонда представит Мариинский в ноябрьские праздники

Мариинский театр представит в дни ноябрьских праздников спектакли из золотого фонда своего репертуара, передает пресс-служба учреждения.



Опера «Травиата» прозвучит на сцене Мариинского трижды 3 ноября — в 12:00, 16:00 и 20:00. Одна из самых популярных опер Верди идет в Мариинском в постановке Клаудии Шолти с костюмами и декорациями Изабеллы Байвотер.



В программу также вошли сказочный балет «Шурале» Фарида Яруллина в хореографии Леонида Якобсона. Спектакль пройдет на Исторической сцене театра 3 и 4 ноября.



В Концертном зале Мариинского театра 3 ноября будет представлено самое популярное сочинение Карла Орфа — кантата «Кармина Бурана». Шедевр представят солисты оперы, Хор, детский хор и Симфонический оркестр Мариинского театра.



На Новой сцене Мариинского театра 2 ноября состоится показ балета «Щелкунчик» Чайковского в постановке Михаила Шемякина. В этот же день на Исторической сцене прозвучит оперный шедевр Чайковского «Евгений Онегин». Спектакль в эталонной постановке Юрия Темирканова будет посвящен памяти выдающегося дирижера.









Фото: Наташа Разина/пресс-служба Мариинского театра