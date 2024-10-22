Стартовали съемки драмы «Жемчуг» с Цыгановым и Ходченковой

Компания Pan-Altantic Studio совместно с индийской компанией «Картина Интертеймент» при поддержке Министерства Культуры РФ приступила к съемкам семейной драмы «Жемчуг».



Главные роли в фильме сыграют Светлана Ходченкова и Евгений Цыганов.



В центре сюжета — история сотрудника крупной металлургической компании Романа (Евгений Цыганов) и его супруги (Светлана Ходченкова). Роману ненавязчиво рекомендуют взять ребенка из детского дома, который опекает компания, однако у пары давно назрел кризис в отношениях. В семью приходит 11-летняя Марта (Дарья Полунеева) с непростым характером. После переезда кризис в отношениях пары нарастает, и семья решает отправиться в Индию — страну, где мечтает побывать Марта.



Режиссер фильма — Тина Баркалая, генеральный продюсер — Екатерина Филиппова. В основу сюжета легла пьеса Юлии Лукшиной «Нервы».



В актерский состав также вошли Сергей Гилев, Ирина Пегова, Эра Зиганшина, Федор Кудряшов, Марина Маныч и Юлия Волкова.





Фильм выйдет в прокат осенью 2025 года.









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