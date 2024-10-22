Стартовали съемки ромкома Владимира Котта «Пара на пару»

22.10.2024

Стартовали съемки ромкома Владимира Котта «Пара на пару»
Стартовали съемки романтической комедии «Пара на пару».

Производством проекта занимаются компания «Инфинити Контент». Режиссером проекта выступает Владимир Котт.

Центральные герои фильма — вузовские преподаватели Костя (Дмитрий Чеботарев) и Оля (Ирина Горбачева). Оля находит себе на отдыхе в санатории более респектабельную пару Сергея (Александр Робак), а Костя не находит ничего лучше, чем попытаться завести роман с его дочерью Соней (Ульяна Чжан), чтобы получить доступ к Сергею.

Авторами сценария выступили Александр Бережной и Дмитрий Борисов. Продюсерами выступили Георгий Малков и Рубен Дишдишян.

Фото: пресс-служба «Инфинити Контент»