Стартовали съемки ромкома Владимира Котта «Пара на пару»

Стартовали съемки романтической комедии «Пара на пару».



Производством проекта занимаются компания «Инфинити Контент». Режиссером проекта выступает Владимир Котт.



Центральные герои фильма — вузовские преподаватели Костя (Дмитрий Чеботарев) и Оля (Ирина Горбачева). Оля находит себе на отдыхе в санатории более респектабельную пару Сергея (Александр Робак), а Костя не находит ничего лучше, чем попытаться завести роман с его дочерью Соней (Ульяна Чжан), чтобы получить доступ к Сергею.



Авторами сценария выступили Александр Бережной и Дмитрий Борисов. Продюсерами выступили Георгий Малков и Рубен Дишдишян.





Фото: пресс-служба «Инфинити Контент»